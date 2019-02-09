У Миколаєві відбувся чемпіонат України із веслування [ Редактировать ]
Найкращі веслувальники України сьогодні мірялися силами - вперше цього року. Змагання проходили у закритому приміщенні на спеціальних тренажерах - ергометрах. Зимовий чемпіонат традиційно приймають у Миколаєві.
Зима та замерзлі водойми не cтали на заваді тренуванням веслувальників. Вже майже 15 років в Україні практикують змагання на ергометрах. Спеціальний тренажер максимально імітує веслування на човні. Починають сезон зазвичай у Миколаєві. Сьогоднішні перегони - перші серед професійних спортсменів цьогоріч.
У Чемпіонаті України з веслування на ергометрі цього року взяли участь майже півтори сотні спортсменів. На арені - доросла категорія, сильний склад та серйозна конкуренція. Найзапекліша боротьба розгорнулася між представниками київської, херсонської, дніпровської та миколаївської веслувальних шкіл.
"Щоб було зрозуміло, в цьому заїзді беруть участь три олімпійські чемпіонки. Беруть участь чотири чемпіона світу - рекордсмени на дистанції 2000 м в четвірці парній чоловіки. Також призери олімпійських ігор, чемпіони Європи, призери Чемпіонату Європи", - говорить Віктор Димов, головний суддя змагань.
У рамках турніру відбулося 11 заїздів серед жінок і чоловіків. Дистанцію шість тисяч метрів було непросто подолати навіть найбільш досвідченим спортсменам. Хоча перегони на тренажерах зазвичай вважають легшими за веслування на човнах.
"Тренажер "Концепт" - это прежде всего показатель твоих физических возможностей организма. А в гребле на воде важно все: и техника, и тактика, и сила. У меня, например, боязнь волны и ветра, но мне же надо перебороть это. Никто не будет для меня ветер выключать", - говорить Олена Буряк, переможиця змагань.
Цей чемпіонат - перший етап формування збірної команди країни з веслування. Тож найсильніші його учасники, можливо, представлятимуть Україну на наступних олімпійських іграх у Токіо.
"Цей рік також важливий для нас, бо ми маємо взяти ліцензії для участі в Олімпійських іграх. Ми сподіваємося, що наші спортсмени здобудуть 4-5 ліцензій для участі в Олімпійських іграх", - говорить Андрій Вінграновський, президент Федерації академічного веслування України.
Одна з лідерів нинішнього змагання - Олена Буряк - наприкінці лютого візьме участь у Чемпіонаті світу з веслування на концептах. Члени національної збірної продовжать підготовку до чемпіонату Європи та ліцензійного чемпіонату світу, де відбуватимуться уже водні перегони.
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