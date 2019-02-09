Найбільша церемонія присвячена українській книзі відбулась в центрі столиці. Всеукраїнський конкурс "Книга року" цьогоріч зібрав рекордну кількість переможців та поважних гостей. Як усе відбувалось - дивіться далі.

Ювілейний всеукраїнський рейтинг книжок виданих в Україні. Важливо, що саме українською мовою. Серед гостей заходу були не лише видавці та письменники, а й перші особи держави.

Щорічна церемонія "Книжка року" відбулась в Українському домі. Відкрив захід Президент України. Петро Порошенко не лише привітав номінантів, але і підкреслив значення цього заходу.

"Українські книжки не просто заповнили полиці в крамницях вже зараз вони здобувають нових і нових читачів. Давайте оплесками привітаємо засновника цієї церемонії Костянтина Родика і всіх, хто проводить цей конкурс", - говорить Петро Порошенко, президент України

І дійсно, за останні кілька років на книжки українською мовою попит значно зріс. Підтвердження цьому - слова видавців.

"Питання - видавати українською мовою чи ні - навіть не стоїть".

"Розповсюдження російською було значно складніше".

Тобто, мова йде не лише про відчизняних письменників, а й відомих іноземних авторів, яких перекладають тепер здебільшого українською. Загалом, двадцяту церемонію "Книжка року" охрестили найбільшим святом для українських читачів.

"Які це були книжки, ви бачили, вони були різні. Їх писали в Україні, або перекладали з інших мов. Власне йдеться про одне - аби книга давала поштовх до чогось кращого", - говорить Юрій Луценко, генеральний прокурор України.

Переможців цього року було декілька. Гранти отримали автори і видавці у номінаціях "Минувщина", краща дослідницька література, біографії та мемуари, номінація "Софія", політологія і соціологія та інші. Видавці зізнаються, що вболівають за своїх авторів. Адже будь-яка відзнака свідчить про визнання читачів.

"Ця ознака для мене - можливість бути другом і слугою великих українських письменників - Юрія Андруховича і Сергія Жадана", - говорить Святослав Померанцев, президент міжнародної літературної корпорації "Meridian Czernowitz".

Вболівали за письменників, до речі, не лише видавці.

"Сьогодні це Валерій Шевчук. Він мій земляк. Він із Житомира. І ви знаєте, це така глиба - одна із останніх книжок "Київський атиней" як раз дає нам ту силу в питанні ідентичності для України", - говорить Людмила Зубко, громадська діячка, представник ГО "Житомир, зроби голосніше.

Багато хто з присутніх зазначав - подібні заходи мають стати обв'язковими.

"Я думаю, що запроваждення на державному рівні такої культури читання і висвітлення українських книжок дасть можливість нам сконсолідувати націю і рухатися вперед", - говорить Ірина Луценко - народний депутат, представник президента в парламенті.

"Здобутки сьогоднішньої України, як держави будувались десятками поколінь, відстоювались. І тому ми повинні говорити про речі, які нас гуртують. І через книжку також", - говорить Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.

Ім'я переможця, який отримав гран-прі оголосив Генеральний прокурор.

"Видавництво "Фоліо", Мирослав Попович "Філософія свободи".

Захід розпочався і закінчився під музику українських виконавців. Які, так само сповідують філософію свободи.

"І ніби місто охопила революція, а по майданчиках дитячих гуляє вітер, порожні гойдалки там, де вчора були діти".