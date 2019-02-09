У Києві відбувся всеукраїнський конкурс "Книга року", який зібрав рекордну кількість переможців та поважних гостей [ Редактировать ]
Найбільша церемонія присвячена українській книзі відбулась в центрі столиці. Всеукраїнський конкурс "Книга року" цьогоріч зібрав рекордну кількість переможців та поважних гостей. Як усе відбувалось - дивіться далі.
Ювілейний всеукраїнський рейтинг книжок виданих в Україні. Важливо, що саме українською мовою. Серед гостей заходу були не лише видавці та письменники, а й перші особи держави.
Щорічна церемонія "Книжка року" відбулась в Українському домі. Відкрив захід Президент України. Петро Порошенко не лише привітав номінантів, але і підкреслив значення цього заходу.
"Українські книжки не просто заповнили полиці в крамницях вже зараз вони здобувають нових і нових читачів. Давайте оплесками привітаємо засновника цієї церемонії Костянтина Родика і всіх, хто проводить цей конкурс", - говорить Петро Порошенко, президент України
І дійсно, за останні кілька років на книжки українською мовою попит значно зріс. Підтвердження цьому - слова видавців.
"Питання - видавати українською мовою чи ні - навіть не стоїть".
"Розповсюдження російською було значно складніше".
Тобто, мова йде не лише про відчизняних письменників, а й відомих іноземних авторів, яких перекладають тепер здебільшого українською. Загалом, двадцяту церемонію "Книжка року" охрестили найбільшим святом для українських читачів.
"Які це були книжки, ви бачили, вони були різні. Їх писали в Україні, або перекладали з інших мов. Власне йдеться про одне - аби книга давала поштовх до чогось кращого", - говорить Юрій Луценко, генеральний прокурор України.
Переможців цього року було декілька. Гранти отримали автори і видавці у номінаціях "Минувщина", краща дослідницька література, біографії та мемуари, номінація "Софія", політологія і соціологія та інші. Видавці зізнаються, що вболівають за своїх авторів. Адже будь-яка відзнака свідчить про визнання читачів.
"Ця ознака для мене - можливість бути другом і слугою великих українських письменників - Юрія Андруховича і Сергія Жадана", - говорить Святослав Померанцев, президент міжнародної літературної корпорації "Meridian Czernowitz".
Вболівали за письменників, до речі, не лише видавці.
"Сьогодні це Валерій Шевчук. Він мій земляк. Він із Житомира. І ви знаєте, це така глиба - одна із останніх книжок "Київський атиней" як раз дає нам ту силу в питанні ідентичності для України", - говорить Людмила Зубко, громадська діячка, представник ГО "Житомир, зроби голосніше.
Багато хто з присутніх зазначав - подібні заходи мають стати обв'язковими.
"Я думаю, що запроваждення на державному рівні такої культури читання і висвітлення українських книжок дасть можливість нам сконсолідувати націю і рухатися вперед", - говорить Ірина Луценко - народний депутат, представник президента в парламенті.
"Здобутки сьогоднішньої України, як держави будувались десятками поколінь, відстоювались. І тому ми повинні говорити про речі, які нас гуртують. І через книжку також", - говорить Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.
Ім'я переможця, який отримав гран-прі оголосив Генеральний прокурор.
"Видавництво "Фоліо", Мирослав Попович "Філософія свободи".
Захід розпочався і закінчився під музику українських виконавців. Які, так само сповідують філософію свободи.
"І ніби місто охопила революція, а по майданчиках дитячих гуляє вітер, порожні гойдалки там, де вчора були діти".
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