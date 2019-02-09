Скандал на нацотборе "Евровидения": участница оказалась россиянкой (видео) [ Редактировать ]
Солистка группы YUKO, которая принимает участие в национальном отборе песенного конкурса "Евровидение-2019" призналась, что является гражданкой России. При этом девушка отлично говорит и поет на украинском языке.
"Я уже живу 7 лет в Украине и получила недавно разрешение на проживании здесь" - рассказала солистка группы.
А вот Джамала нашла в песне группы запрещенный элемент.
"Юля, ты единственная сегодня вокалистка, которая пела, как пластинка. Круто, девочки на бэк вокале пели. Вы использовали аллюзию на народную песню. А по правилам "Евровидении" это запрещено",- сказала Джамала.
Напомним, жюри нацотбора раскритиковали участницу "Евровидения".
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