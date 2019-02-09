Солистка группы YUKO, которая принимает участие в национальном отборе песенного конкурса "Евровидение-2019" призналась, что является гражданкой России. При этом девушка отлично говорит и поет на украинском языке.

"Я уже живу 7 лет в Украине и получила недавно разрешение на проживании здесь" - рассказала солистка группы.

А вот Джамала нашла в песне группы запрещенный элемент.

"Юля, ты единственная сегодня вокалистка, которая пела, как пластинка. Круто, девочки на бэк вокале пели. Вы использовали аллюзию на народную песню. А по правилам "Евровидении" это запрещено",- сказала Джамала.

Напомним, жюри нацотбора раскритиковали участницу "Евровидения".