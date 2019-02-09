В Киеве на улице Льва Толстого в субботу, 9 февраля, Renault Megane вылетел на тротуар и въехал в террасу ресторана. Об этом пишет "Информатор".

Авария произошла около 14:45.

Отмечается, что Renault двигался по улице Льва Толстого в сторону площади Льва Толстого. На перекрестке с улицей Владимирской транспортное средство подрезал автомобиль Audi, который поворачивал с Льва Толстого налево на Владимирскую.

Чтобы избежать столкновения, водитель Megane вырулил на тротуар и, снеся клумбы и декорации, влетел в террасу ресторана. Водитель Audi скрылся с места происшествия.

В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее сообщали, что в Киеве 40 человек устроили штурм полиции.