В центре Киева авто влетело в ресторан (фото) [ Редактировать ]
В Киеве на улице Льва Толстого в субботу, 9 февраля, Renault Megane вылетел на тротуар и въехал в террасу ресторана. Об этом пишет "Информатор".
Авария произошла около 14:45.
Отмечается, что Renault двигался по улице Льва Толстого в сторону площади Льва Толстого. На перекрестке с улицей Владимирской транспортное средство подрезал автомобиль Audi, который поворачивал с Льва Толстого налево на Владимирскую.
Чтобы избежать столкновения, водитель Megane вырулил на тротуар и, снеся клумбы и декорации, влетел в террасу ресторана. Водитель Audi скрылся с места происшествия.
В результате ДТП никто не пострадал.
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