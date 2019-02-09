Победительница в первом полуфинале национального отбора на конкурс "Евровидение" певица MARUV рассказала в эксклюзивном комментарии podrobnosti.ua, что собиралась сделать более провокационный номер на сцене, однако ей запретили продюсеры шоу.

"Я не собиралась идти на "Евровидение". Меня приглашал Руслан Квинта, и я отказывалась - раза 4. Но настойчивость моих фанов и моей команды меня переубедила. В силу правил пропаганды на "Евровидении" о которых я не знала, я хотела достать сигаретку из тайного кармана в своем костюме и закурить на сцене",- отметила певица.

Певица отметила, что счастливые люди не вступают в конфликты. Но о провокации на счет выступлений в России певица ответила откровенно.

"Я очень популярна в России, но я украинка, и я хочу выступать за свою страну".

Напомним, 9 февраля прошел первый полуфинал национального отбора на конкурс "Евровидение". Кто прошел в финал, смотрите тут.