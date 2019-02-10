Украинцы могут узнать размер будущей пенсии: как это сделать [ Редактировать ]
Украинцы могут рассчитать размер своей будущей пенсии с помощью интернет-банкинга "Приват24", а также на сайте Пенсионного фонда через "Портал электронных услуг".
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Проще всего узнать размер своей будущей пенсии в "Приват24". Интернет сервис выдает ключи в режиме онлайн. В данном видео можно посмотреть, как воспользоваться услугой и получить ключ электронной цифровой подписи.
Такой ключ можно получить также и в отделении Пенсионного фонда.
Кроме того, на сайте через "Портал электронных услуг" можно узнать размер официальной зарплаты, с которой проводились отчисления в Пенсионный фонд.
На сайте украинцы также могут посмотреть свой трудовой стаж и отправить запрос или жалобу в своем деле.
Ранее мы писали о том, у кого заберут субсидии.
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