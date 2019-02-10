Жительница Великобритании Дебра Годдард неожиданно оказалась обладательницей кольца с брильянтом стоимостью 740 тысяч фунтов стерлингов (около 26,5 млн гривен).

Как пишет The Sun, Дебра решила помочь матери, ставшей жертвой мошенников, и продать кое-что из своих старых вещей.



Среди прочего она обнаружила в комоде кольцо со "стекляшкой", купленное 33 года назад на барахолке за 10 фунтов. За него женщина планировала выручить 750 фунтов, но когда принесла его ювелиру, выяснилось, что стоимость "безделушки" составляет не менее 740 тысяч фунтов стерлингов.

Вместо "стекляшки" в украшении оказался настоящий бриллиант в 26,27 карата.

"Когда я пошла к ювелиру, он чуть не упал в обморок и сказал: "Ты знаешь, что это? Это бриллиант. Я просидел всю ночь, глядя на него и думая, что делать", - рассказала она

Недолго думая, Дебра выставила кольцо в качестве лота на аукционе Sotheby's. После вычетов всех сборов и налогов, она получила 470 тысяч фунтов (около 16,5 млн гривен).

Ранее мы сообщали о том, что жених засудил свою возлюбленную за дорогое кольцо.