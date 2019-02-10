Во Франции в булочной произошел взрыв и пожар. В результате инцидента погибли два человека - женщина и ребенок. Еще четыре человека пострадали.

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что взрыв произошел на первом этаже. Огонь от пожара стал распространяться вверх. Сейчас спасателям удалось локализовать пожар. О причинах взрыва не сообщается.

Издание La Plume Libre сообщило, что к ликвидации пожара привлечены 75 спасателей и 27 пожарных автомобилей.

Ранее мы сообщали, что в Ривне на рынке прогремел взрыв, в результате которого пострадали люди.