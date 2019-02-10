Во Франции прогремел взрыв: есть жертвы (фото) [ Редактировать ]
Во Франции в булочной произошел взрыв и пожар. В результате инцидента погибли два человека - женщина и ребенок. Еще четыре человека пострадали.
Об этом сообщает AFP.
Отмечается, что взрыв произошел на первом этаже. Огонь от пожара стал распространяться вверх. Сейчас спасателям удалось локализовать пожар. О причинах взрыва не сообщается.
Издание La Plume Libre сообщило, что к ликвидации пожара привлечены 75 спасателей и 27 пожарных автомобилей.
Ранее мы сообщали, что в Ривне на рынке прогремел взрыв, в результате которого пострадали люди.
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