Корь в Украине снова атакует: умер еще один человек [ Редактировать ]
В результате осложнений от кори 9 февраля умер студент Винницкого национального медицинского университета. Об этом в воскресенье, 10 февраля, сообщает студенческий совет Винницкой области в Facebook.
"9 февраля в результате осложнений от кори - коревой пневмонии - умер студент Винницкого национального медицинского университета Бутенко Сергей", - говорится в сообщении.
К сожалению, Украина лидирует по количеству больных корью.
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