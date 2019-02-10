В Киеве пропала Подворная София Дмитриевна 2001 года рождения. Несовершеннолетняя ушла из дома и не вернулась. Девушка выглядит старше своего возраста, на вид ей примерно 18-20 лет. Родственники Софии просят помочь в поисках пропавшей.

Дарницкое управление полиции занимается поисками девушки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Приметы Софии: на вид 18-20 лет, рост около 170 сантиметров, русые светлые волосы, серые глаза.

При наличии информации о местонахождении несовершеннолетней, обращайтесь по номеру "102".

К сожалению, подобное происходит часто. Недавно мужчина уехал на заработки и не вернулся.