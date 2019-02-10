Спасатели предупреждают об угрозе схода лавин [ Редактировать ]
Украинские синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности в горах Карпаты на территории Ивано-Франковской области. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
"Внимание! Предупреждение о лавинной опасности! 11 февраля, в результате оттепели, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в Закарпатской области сошли семь лавин.
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