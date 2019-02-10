iPhone XS: обнаружен новый баг (фото) [ Редактировать ]
С прошлого года владельцы смартфона iPhone X жаловались на трескающееся стекло, покрывающее основную камеру, пишет iLenta. Теперь с аналогичной проблемой начали сталкиваться и владельцы новых iPhone XS и XS Max. На официальном форуме пользователей начали накапливаться жалобы, к которым прилагаются фото поврежденных смартфонов.
Фото: iLenta
Если верить недовольным клиентам, то они не роняли свои iPhone XS и XS Max и не подвергали их каким-либо воздействиям, а стекло камеры трескается естественным путем.
Оказалось, что в некоторых случаях модуль камеры и вовсе может отсоединиться от корпуса. Один из пользователей iPhone XS Max заявил, что это произошло, когда смартфон лежал на столешнице. Модуль отсоединился с сильным треском. Владелец смартфона обратил внимание, что до этой ситуации внутри модуля проявилась грязь.
Фото: iLenta
Самое неприятное при жалобах на проблему у iPhone X заключалось в том, что Apple не считает это гарантийным случаем и предлагает пользователям оплатить ремонт.
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