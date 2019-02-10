Хотели расчленить и закопать: злоумышленников задержали при попытке убийства [ Редактировать ]
В Херсонской области женщина и ее двое знакомых были задержаны во время попытки посягнуть на ее бывшего мужа, сообщает "УНН".
Злоумышленников задержали рядом с домом, где живет бывший муж, которого планировали убить ради наживы. Трое подозреваемых - бывшая жена 1989 года рождения и двое ее знакомых 1988 и 1980 годов рождения - планировали зарезать мужчину, расчленить его тело и закопать остатки. После чего злоумышленники планировали забрать все ценности из дома жертвы и исчезнуть.
Однако правоохранителям стало известно о подготовке убийства. Всех подозреваемых задержали до момента совершения преступления.
Ведется следствие по признакам преступления подготовка к умышленному убийству - ст. 14 и ст. 115 УК Украины.
К сожалению, преступления на почве денег - не редкость. Недавно в Одессе задержали группу людей, которая выбивала у жителей несуществующие долги.
по теме
В Херсонской области сгорели три человека
Пожары произошли в районном центре Берислав и в селе Заветное
Ушла и не вернулась: в Киеве загадочно исчезла девочка-подросток
Родственники просят помочь в поисках
Под Киевом водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
По предварительной информации, микроавтобус ехал со стороны Чернигова в направлении Броваров
Женщина подливала снотворное в алкоголь и грабила знакомых
По месту жительства подозреваемого полицейские провели неотложный обыск
В Хмельницкой области микроавтобус вспыхнул на ходу
Предполагаемая причина пожара - недостатки конструкций агрегатов транспортного средства