В Херсонской области женщина и ее двое знакомых были задержаны во время попытки посягнуть на ее бывшего мужа, сообщает "УНН".

Злоумышленников задержали рядом с домом, где живет бывший муж, которого планировали убить ради наживы. Трое подозреваемых - бывшая жена 1989 года рождения и двое ее знакомых 1988 и 1980 годов рождения - планировали зарезать мужчину, расчленить его тело и закопать остатки. После чего злоумышленники планировали забрать все ценности из дома жертвы и исчезнуть.

Однако правоохранителям стало известно о подготовке убийства. Всех подозреваемых задержали до момента совершения преступления.

Ведется следствие по признакам преступления подготовка к умышленному убийству - ст. 14 и ст. 115 УК Украины.

К сожалению, преступления на почве денег - не редкость. Недавно в Одессе задержали группу людей, которая выбивала у жителей несуществующие долги.