Как приготовить жаркое на ужин [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
Жаркое из говядины в овощами и томатным соусом - классический рецепт британской кухни. Тушение в густом, насыщенным соусе - идеальный рецепт даже для жесткого мяса, поскольку длительное приготовление при низкой температуре в любом случае гарантирует нежное блюдо, пишет "Сегодня".
Жаркое из говядины
Ингредиенты:
- 2 стебля сельдерея, грубо нарезанных
- 1 лук, нарезанный
- 2 больших моркови, очищенных и крупно нарезанных
- 5 лавровых листов
- 2 веточки тимьяна, 1 целая, со второй снять листья
- 1 ст.л. растительного масла
- 1 ст.л. сливочного масла
- 2 ст.л. муки
- 2 ст.л. томатного пюре
- 2 ст.л. вустерского соуса
- 2 кубика говяжьего бульона, раскрошенных
- 850 г мякоти говядины, нарезанной довольно крупными кусками
Рецепт приготовления:
- Нагрейте духовку до 160 С и поставьте чайник с водой.
- Положите в жаропрочную кастрюлю сельдерей, лук, морковь, лавровые листья и целую веточку вместе с растительным и сливочным маслом.
- Готовьте в течение 10 минут, затем добавьте муку и перемешайте. Затем добавьте томатное пюре, вустерский соус и раскрошенные бульонные кубики.
- Постепенно влейте 600 мл горячей воды, затем добавьте нарезанное мясо и доведите до кипения.
- Накройте крышкой и отправьте в духовку на 2 часа 30 минут, затем раскройте и готовьте еще 30 минут или 1 час, пока мясо не станет очень мягким, а соус не загустеет.
- Украсьте листиками тимьяна и подавайте.
Если же вам хочется более легкий ужин, вы можете прочесть, как приготовить салат из пекинской капусты.
по теме
Prev Next
10 февраля 2019 10:42
Как есть меньше сладкого
Диетологи дали несколько рекомендаций, как отказаться от употребления сладкого
09 февраля 2019 17:56
Идеальный бисквит: топ-8 главных секретов
Удачный бисквит - основа удачного десерта
08 февраля 2019 20:58
Необычный рецепт овсянки для завтрака
Когда обычная овсянка надоела, хочется чего-то интересного
08 февраля 2019 17:46
Куриные крылышки в духовке: как приготовить
Острые куриные крылышки - любимое блюдо голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон