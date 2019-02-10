Жаркое из говядины в овощами и томатным соусом - классический рецепт британской кухни. Тушение в густом, насыщенным соусе - идеальный рецепт даже для жесткого мяса, поскольку длительное приготовление при низкой температуре в любом случае гарантирует нежное блюдо, пишет "Сегодня".

Жаркое из говядины

Ингредиенты:

2 стебля сельдерея, грубо нарезанных

1 лук, нарезанный

2 больших моркови, очищенных и крупно нарезанных

5 лавровых листов

2 веточки тимьяна, 1 целая, со второй снять листья

1 ст.л. растительного масла

1 ст.л. сливочного масла

2 ст.л. муки

2 ст.л. томатного пюре

2 ст.л. вустерского соуса

2 кубика говяжьего бульона, раскрошенных

850 г мякоти говядины, нарезанной довольно крупными кусками

Рецепт приготовления:

Нагрейте духовку до 160 С и поставьте чайник с водой.

Положите в жаропрочную кастрюлю сельдерей, лук, морковь, лавровые листья и целую веточку вместе с растительным и сливочным маслом.

Готовьте в течение 10 минут, затем добавьте муку и перемешайте. Затем добавьте томатное пюре, вустерский соус и раскрошенные бульонные кубики.

Постепенно влейте 600 мл горячей воды, затем добавьте нарезанное мясо и доведите до кипения.

Накройте крышкой и отправьте в духовку на 2 часа 30 минут, затем раскройте и готовьте еще 30 минут или 1 час, пока мясо не станет очень мягким, а соус не загустеет.

Украсьте листиками тимьяна и подавайте.

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