В Венесуэле упал метеорит. Видеозапись падения небесного тела опубликовали жители в Twitter.

На кадрах видно, как в ночном небе появляется огромный ярко светящийся шар с длинным хвостом. Отмечается, что видео было снято в ночь на 9 февраля, пишет lenta.ru.

Как пишет местный портал t13.cl, некоторые очевидцы выкладывали фотографии, сделанные, вероятно, в зоне падения небесного тела. На них были запечатлены машины скорой помощи.

По данным издания El Universal, метеорит рухнул возле торгового центра в третьем по величине городе страны Валенсии, который находится примерно в 170 километрах от Каракаса. Власти, силовые или спасательные ведомства пока официально не подтвердили факт произошедшего.

Ранее мы писали, что над Кубой пролетел метеорит.