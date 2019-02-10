Классический чизкейк: как приготовить [ Редактировать ]
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Классический чизкейк готовят на основе сливочного сыра. Изначально это Филадельфия, но можно использовать маскарпоне и другие сливочные сыры.
Лучший рецепт чизкейка
Ингредиенты:
Для теста:
- Масло сливочное - 200 г
- Мука - 8 ст.л.
- Сахар - 1 стакан (200 г)
- Яйца - 1 шт.
- Соль - щепотка
- Разрыхлитель - 1/3 ч.л.
- Пряность по вкусу - цедра лимона, тимьян, ликер амаретто
Для крема:
- Сливочный сыр - 750 г
- Яйца - 3 шт.
- Сахарная пудра - 210 г
- Сливки жирные (более 30%) - 180 мл
- По вкусу - стручок ванили, экстракт ванили или цедра лимона
Рецепт приготовления:
- Сделать основу. Снять цедру с лимона. Смешать в миске муку, разрыхлитель, соль, цедру, сахар. Вмешать яйцо и добавить масло. Тщательно размешать, но не дать тесту растаять. Скатать тесто в шарик, накрыть пленкой, убрать в холодильник на час.
- Разогреть духовку до 220 С. Застелить форму бумагой для выпекания. Тесто равномерно распределить по дну разъемной формы. Выпекать при температуре 220 С в течение 15 минут. Тесто должно стать золотисто-коричневым.
- Готовое тесто оставить в форме, оно должно остыть до комнатной температуры.
- Убавить температуру в духовке до 160 С. В миске смешать сыр, ваниль и сахарную пудру. Перемешивать лучше венчиком, крему не нужны лишние пузыри, из-за них чизкейк может потрескаться при выпекании. По одному вмешать яйца, добавить сливки. Медленно и тщательно все перемешать.
- Форму с тестом обернуть фольгой, чтобы она стала герметичной. Вылить сырную массу на тесто.
- Поставить форму с тортом в противень с водой. Воды лучше налить столько, сколько уместит в себе противень. Выпекать чизкейк примерно 1 час 20 минут.
- По истечении указанного времени выключить духовку и приоткрыть дверцу, дать чизкейку остыть вместе с духовкой. Через час-полтора вынуть форму с тортом из духовки и остудить до комнатной температуры.
- Накрыть форму с чизкейком пищевой пленкой и убрать в холодильник на ночь (или на 6 часов). Полностью остывший чизкейк аккуратно извлечь из формы, украсить по настроению.
Ранее мы писали, как приготовить круассаны.
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