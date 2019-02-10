Классический чизкейк готовят на основе сливочного сыра. Изначально это Филадельфия, но можно использовать маскарпоне и другие сливочные сыры.

Лучший рецепт чизкейка

Ингредиенты:

Для теста:

Масло сливочное - 200 г

Мука - 8 ст.л.

Сахар - 1 стакан (200 г)

Яйца - 1 шт.

Соль - щепотка

Разрыхлитель - 1/3 ч.л.

Пряность по вкусу - цедра лимона, тимьян, ликер амаретто

Для крема:

Сливочный сыр - 750 г

Яйца - 3 шт.

Сахарная пудра - 210 г

Сливки жирные (более 30%) - 180 мл

По вкусу - стручок ванили, экстракт ванили или цедра лимона

Рецепт приготовления:

Сделать основу. Снять цедру с лимона. Смешать в миске муку, разрыхлитель, соль, цедру, сахар. Вмешать яйцо и добавить масло. Тщательно размешать, но не дать тесту растаять. Скатать тесто в шарик, накрыть пленкой, убрать в холодильник на час.

Разогреть духовку до 220 С. Застелить форму бумагой для выпекания. Тесто равномерно распределить по дну разъемной формы. Выпекать при температуре 220 С в течение 15 минут. Тесто должно стать золотисто-коричневым.

Готовое тесто оставить в форме, оно должно остыть до комнатной температуры.

Убавить температуру в духовке до 160 С. В миске смешать сыр, ваниль и сахарную пудру. Перемешивать лучше венчиком, крему не нужны лишние пузыри, из-за них чизкейк может потрескаться при выпекании. По одному вмешать яйца, добавить сливки. Медленно и тщательно все перемешать.

Форму с тестом обернуть фольгой, чтобы она стала герметичной. Вылить сырную массу на тесто.

Поставить форму с тортом в противень с водой. Воды лучше налить столько, сколько уместит в себе противень. Выпекать чизкейк примерно 1 час 20 минут.

По истечении указанного времени выключить духовку и приоткрыть дверцу, дать чизкейку остыть вместе с духовкой. Через час-полтора вынуть форму с тортом из духовки и остудить до комнатной температуры.

Накрыть форму с чизкейком пищевой пленкой и убрать в холодильник на ночь (или на 6 часов). Полностью остывший чизкейк аккуратно извлечь из формы, украсить по настроению.

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