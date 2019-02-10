В Полтаве полиция устанавливает обстоятельства, при которых в ночь на 10 февраля загорелись шесть автомобилей, передает "УНН".

Так, информация о возгорании легкового автомобиля KIA по переулке Рыбальском поступила на линию "102" от владельца транспортного средства около часа ночи 10 февраля. Неизвестный совершил поджог правого колеса его автомобиля. Пожар ликвидировали. Поврежден частично подкрылок авто.

Около 02:00 ночи по переулку Рыбальском произошло возгорание левого колеса автомобиля "Газель", а около 03:00 ночи полностью сгорел автомобиль "ФИАТ" в том же переулке.

Около 03:45 на улице Чураевны произошло возгорание передней части автомобиля "ДЕО", а около 05:30 на бульваре Богдана Хмельницкого загорелся "Фольксваген" и "Шкода".

Обстоятельства возгорания устанавливаются специалистами ГСЧС и следователями.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

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