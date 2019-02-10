Художница воспроизводит образы Меган Маркл на бумаге [ Редактировать ]
Супруга принца Гарри Меган Маркл, которая вместе с мужем отправится с официальным визитом в Марокко, уже для многих стала примером для подражания. Британки стараются копировать ее образы, а остальные с удовольствием повторяют их на бумаге, пишет "Сегодня".
Талантливая художница, которая в сети подписывает свои работы именем Дженнифер Валлез, создала необычный проект. Художница воспроизводит каждый выход беременной герцогини Сассекской на бумаге. При этом образ Меган Маркл она делает похожим на персонажа мультфильма, что добавляет уникальности картинам.
Стоит отметить, что художница еще и неплохо зарабатывает на этом. Она предлагает фанатам королевской семьи не только необычные картины с принцем Гарри и Меган Маркл, но и чашки или календари с их мультипликационными копиями.
Ранее мы писали, что Меган Маркл уличили в неряшливости.
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