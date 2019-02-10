Во Франции начали расследование по факту тяжелого ранения одного из участников акции "желтых жилетов", которому в субботу оторвало четыре пальца, передает УНН.

"Началось немедленное судебное расследование, чтобы понять, что произошло", - сказал министр.

По его словам, в настоящий момент инспекция проводит расследование по 133 жалобам на полицию со стороны манифестантов.

Министр также рассказал, что утром 10 февраля пострадавший демонстрант перенес сложную операцию.

Напомним, 9 февраля в Париже во время столкновения с французской полицией на акции "желтых жилетов" один из митингующих получил серьезную травму руки.