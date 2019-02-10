Во Франции начали расследование из-за ранения одного из "желтых жилетов" [ Редактировать ]
Во Франции начали расследование по факту тяжелого ранения одного из участников акции "желтых жилетов", которому в субботу оторвало четыре пальца, передает УНН.
"Началось немедленное судебное расследование, чтобы понять, что произошло", - сказал министр.
По его словам, в настоящий момент инспекция проводит расследование по 133 жалобам на полицию со стороны манифестантов.
Министр также рассказал, что утром 10 февраля пострадавший демонстрант перенес сложную операцию.
Напомним, 9 февраля в Париже во время столкновения с французской полицией на акции "желтых жилетов" один из митингующих получил серьезную травму руки.
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