С цветами связаны гадания, легенды и поверья. Люди даже придумали особый "язык цветов", с помощью которого можно рассказать о чувствах. В разных странах принято дарить букеты с четным количеством роз или нечетным. Выясним же сколько роз можно дарить по приметам.

Суеверия о количестве цветков в букете

Нечетное количество цветов в букете, согласно распространенной примете, преподносить можно мужчинам, женщинам и детям, поэтому:

13, 9 41 цветок - пожелание счастья, любви, удачи;

3 или 9 - могут принести неприятности;

нечетные числа, которые не несут негатива: 5, 7, 11 - идеально для букета;

15 бутонов на языке цветов означают "прощу прощения";

17 - пожелание удачи;

19 - для счастливой супружеской жизни.

Есть мнение, что девушке можно дарить 2 цветка как предложение руки и сердца. Но если она суеверна, лучше выбрать другое количество бутонов.

Можно ли дарить 13 роз

С числом 13 связано много примет и суеверий, считается, оно приносит неудачу. Поэтому во многих европейских странах не принято дарить 13 роз. Однако, для этого букета есть другие толкования, указывающие:

чувства зрелого мужчины к своей супруге;

на уважение, с которым он к ней относится.

Уместно столько роз подарить девушке и ко дню 13 года рождения.

Только вам решать, дарить подобной букет своей второй половинки или нет.

Наверное с детства каждому человеку, проживающему на территории постсоветского пространства, известно, что четное количество цветов дарить нельзя, такой дар предзнаменование плохое. Во всем мире же считается, что подаренное четное количество цветов ни о чем плохом не говорит

Даже среди отечественных флористов бытует мнение, что после 10 роз в букете примета роли не играет. Поэтому, можно с чистой совестью выбирать 10, 20, 30, 50, 100 цветов с уверенностью, что подарок не притянет проблем.

Но все же уточните у получателя дара, верит ли он в подобную примету. Если барышня суеверная и считает, что даже сотня роз притянет к ней негатив, не стоит преподносить этот букет. Лучше взять 99 либо 101 розу.

Кстати, на день рождения девушке разрешается дарить столько роз, сколько ей лет.

К чему дарят желтые цветы?

Суеверия о желтых цветах существуют не только негативные. Нередко они ассоциируются не с разлукой, а счастьем и радостью, олицетворяют солнечную энергию и богатство. Больше всего негатива вызывают желтые тюльпаны, которые считаются символами разлуки.

Спровоцировано подобное мнение старой легендой, суть которой такова: мужчина подозревал женщину в измене и перед походом оставил у кровати букет цветов. Когда он вернулся, увидел, что они стали желтыми. Если бы женщина оставалась верна ему, цвет они бы не поменяли. Поэтому, желтый цвет стал ассоциироваться с предательством и супружеской изменой.

Далеко не все согласны с подобной трактовкой символики цветов, поэтому, выбирая их в подарок, важно знать как человек относится к подобным поверьям.

Подойдут ли белые розы?

Если вы решили преподнести супруге, коллеге, родственникам или друзьям белые розы, смело дарите. С ними не связано ни одного плохого суеверия. Подарить их можно кому угодно, а указывают они на чистоту мыслей и чувств, символизируют отсутствие плохих мыслей, подарок от чистого сердца. Привлекает такой букет семейное счастье, благосостояние, мудрость, удачу.

На свадьбе невесте подарят букет белых роз, брак будет крепким, в семье будет гармония.

Воспользоваться приметой могут и желающие выйти замуж. Достаточно своего брата, друга попросить преподнести букет белых цветов, чтобы в скором будущем в вашей жизни появился мужчина. Люди верят, чем дольше будет стоять такой букет, тем быстрее случится заветное торжество.

Есть немало суеверий, связанных с цветами, их количеством в букете и цвете. Некоторые противоречат друг другу, но только вам решать каким поверьям доверять, а каким - нет.

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