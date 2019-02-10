В состав песочного теста обычно входят мука, масло, яйца, сахар и соль. Большое количество масла и сахара делает песочное тесто рассыпчатым, в связи с чем оно и получило свое название. Иногда употребляют французское слово "сабле", которое тоже происходит от слова "песок", пишет "Сегодня".

Рецепт песочного теста

Ингредиенты:

250 г муки

150-200 г сливочного масла комнатной температуры

100 г мелкого сахара или сахарной пудры

2 яичных желтка или 1 целое яйцо

щепотка соли

Рецепт приготовления:

Соедините мягкое сливочное масло, сахар и щепотку соли. Перемешайте до пастообразной консистенции. Это можно делать с помощью венчика или миксера. Не взбивайте масло слишком долго.

Добавьте желтки или яйцо комнатной температуры, перемешайте.

Просейте муку на рабочую поверхность и сделайте лунку в центре. Положите масляную смесь в середину. Подсыпая муку с краев, замесите мягкое, немного липнущее к рукам тесто. Его также можно приготовить с помощью кухонного комбайна.

Когда все ингредиенты соединятся, разомните тесто 3-4 раза рукой. Не месите слишком долго, иначе после выпечки оно станет твердым и невкусным.

Заверните тесто в пищевую пленку и поставьте в холодильник на час. После этого раскатайте и используйте для приготовления пирогов и печенья. Выпекать песочное тесто следует при температуре 180-200 С.

Секреты приготовления песочного теста

Завернутое в пленку, тесто можно хранить в холодильнике в течение недели. В морозильной камере оно будет оставаться пригодным в течение 3 месяцев.

Чтобы приготовить шоколадное тесто, замените 30 г муки темным какао-порошком без сахара.

Для орехового теста добавьте в масляно-сахарную смесь полстакана мелко помолотых орехов и 1-2 дополнительные ложки сахара.

В песочное тесто можно добавить ваниль, корицу, мускатный орех, тертую лимонную или апельсиновую цедру.

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