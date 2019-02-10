На Донбасі троє військослужбовців зазнали поранень [ Редактировать ]
За минулу добу на Донбасі ворог десять разів обстріляв позиції наших військових. Окупанти застосовують стрілецьку зброю, панцерники й б'ють з великих калібрів. Внаслідок обстрілів троє армійців зазнали поранень.
На Донецькому напрямку гаряче було в районі Авдіївки та Пісок. Там найманці гатили з мінометів 82 та 120 калібрів. На Луганщині з цієї зброї бойовики вдарили по позиціях поблизу Кримського. Українські підрозділи мусили відповідати на ворожий вогонь.
За даними розвідки, двоє окупантів загинули, стільки ж - поранено.
"Ну скажем так, каждую ночь активизируется крупная артиллерия, и артиллерийские дуэли происходят каждую ночь до утра. А под утро все переходят в спящий режим, и скажем так, сражаются уже только пехотные подразделения", - говорить Кирило, військовослужбовець Збройних сил України.
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