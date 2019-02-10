Щедра обіцянка. Німеччина готова збільшити витрати на оборону і вже повідомила про це керівництву Північно-Атлантичного Альянсу. Скільки грошей отримає оборонний сектор і чому цей крок називають реверансом у бік Сполучених Штатів? Знає Тетяна Логунова.

Німеччина йде на поступки й готова збільшити видатки на оборону. Офіційний Берлін обіцяє Альянсу виділяти на фінансування Бундесверу півтора відсотка від валового внутрішнього продукту. У цифрах - це означає збільшення оборонного бюджету до шістдесяти мільярдів євро на рік.

Про щедру обіцянку повідомили не представники німецького уряду, а місцеві ЗМІ. За їх даними, посол країни при НАТО вже передав генсеку Альянса документ, у якому детально розписано стратегію фінансування оборонного сектора. На папері чітко зафіксовано зобов'язання збільшити видатки на армію. Протягом наступних шести років - до позначки "півтора відсотка від ВВП". Далі - ще більше.

Такий крок Німеччини - відповідь на критику з боку Сполучених Штатів. Президент Дональд Трамп не раз звинувачував партнерів по Альянсу, і передусім Німеччину, в тому, що вони виділяють на оборону значно менше, ніж було домовлено. І погрожував - якщо союзники не відкриють гаманці, то США можуть взагалі вийти з НАТО.

Американці на німецьку обіцянку поки що не відреагували. Втім, раніше офіційний Вашингтон наполягав - усі члени Альянсу повинні виділяти на оборону щонайменше два відсотки від ВВП. Наразі це роблять лише вісім країн блоку. Серед них США, Польша, Греція, Румунія, Велика Британія, Естонія, Латвія та Литва.