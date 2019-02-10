Активісти заявляють про блокування владою конкурсу на посади суддів Верховного суду України [ Редактировать ]
Громадські активісти заявляють про блокування владою конкурсу на посади суддів Верховного суду України.
Нагадаю, конкурс на 78 вакантних посад Вища кваліфікаційна комісія суддів розпочала ще у серпні. Результати мали оголосити на початку року. Утім, як заявляють юристи та експерти рішення відкладають через спроби влади просунути до Верховного суду своїх кандидатів.
Про кого йдеться і хто покриває корупцію у вищих лавах юстиції - дивіться розслідування Подробиць наступного тижня.
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