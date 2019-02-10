Громадські активісти заявляють про блокування владою конкурсу на посади суддів Верховного суду України.

Нагадаю, конкурс на 78 вакантних посад Вища кваліфікаційна комісія суддів розпочала ще у серпні. Результати мали оголосити на початку року. Утім, як заявляють юристи та експерти рішення відкладають через спроби влади просунути до Верховного суду своїх кандидатів.

Про кого йдеться і хто покриває корупцію у вищих лавах юстиції - дивіться розслідування Подробиць наступного тижня.