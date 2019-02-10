Адміністрація Донецького медуніверситету погрожує відрахувати студентів-іноземців [ Редактировать ]
У Кропивницькому адміністрація Донецького медуніверситету погрожує відрахувати студентів-іноземців. Якщо вони протягом десяти днів не заплатять за навчання. Однак студенти уже розрахувалися. З ким? - розбиралися наші кореспонденти.
Третьокурсник Ахмед навчається на стоматолога. Приїхав із Єгипту. Фірмі-контрактеру сплатив наперед чотири тисячі долларів - це половина вартості начання. Має квитанцію, але її в університеті не визнають.
"Они сказали этот чек не настоящий. Мы были заплатить аудитория 137. Был ректор, видели все, все работал, выдал этот все, а теперь все говорят: никто не знает этот аудитория, ректор не знает", - говорить Ахмед Ельтасх, студент Донецького Національного медичного університету.
За словами студентів - оформити контракт з вишем їм допомагала фірма-посередник "Українські освітні послуги". Саме їй іноземці і платили гроші. Де вони поділися - в університеті розбиратися схоже не дуже хочуть. Єдине, що кажуть: студенти мають заплатити вдруге.
"Финансовый аудит показал, что эти студенты и конкретно этот студент обучаются в университете незаконно. Почему незаконно? Потому что у него нет контракта с университетом, и у него нет оплаты за обучение", - говорить Сергій Стулов, провідний спеціаліст ректорату Донецького Національного медичного університету.
Фірма-посередник відкрито працювала в університеті кілька років поспіль, ось у цій аудиторії. Тепер тут бібліотека. З жовтня "Українські освітні послуги" з'їхали. Куди - у виші не знають. Хоча ще два місяці тому представник компанії запевняв: керівництво навчального закладу хоче їх вижити.
"Все что говорится - это просто слова, которые имеют целью просто нас выбить. "Українскі освітні послуги" заменить фирмой-прокладкой, которая не в состоянии профессионально обеспечить обязанности контрактера, которые предусмотрены договором", - говорить Олег Коротенко, представник компанії-рекрутера ТОВ "Українські освітні послуги".
Знову сплатити по кілька тисяч доларів мають майже тисяча студентів-іноземців. Загалом ідеться щонайменше про 30 мільйонів гривень. Аби добитися правди - вони вийшли на акцію.
Ошукані студенти наприкінці минулого року звернулися до правоохоронців. Розслідуванням займається СБУ. Днями справа зрушила з місця. Ректору Донецького медуніверситету та представнику компанії-посередника оголосили підозру. Обом - закидають хабарництво. Хто ще причетний до шахрайської схеми - мають встановити слідчі.
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