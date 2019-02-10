В український Нацполіції прокоментували бійку з протестувальниками та затримання членів організації Сі-14. Нагадаю, інцидент стався вчора на столичній Контрактовій площі, під час акції "Хто замовив Катерину Ганзюк?".

За словами правоохоронців, серед учасників вони виявили групу осіб із зеленкою, газовими балончиками та ножами. Десятьох молодиків доставили у відділок. Пізніше їх відпустили, але хлопці відмовилися йти і викликали однодумців. В приміщенні поліції активісти влаштовували провокації. Поліція затримала кілька десятків людей, і вилучила у них зброю.

Крім того, державне бюро розслідувань порушило справу проти правоохоронців. Адже деякі з них кричали в бік активістів "Бандера, лягай!". За це керівництво Нацполіції вибачилося. Кажуть, поліцейским світить від 3 до 8 років ув'язнення, а затриманим - до 7.

"Поліцейськими було зроблено кордон, і після чого група підтримки почала наносити удари. Зараз оглядаються камери відеоспостереження, опитуються свідки, було вилучено багато зброї, це ножі, слоьзогінні газові балончики, а також зброя", - говорить Владислав Іщенко, голова Подільського управління поліції.

"По діям працівників поліції порушено кримінальне провадження за статтею перевищення влади або службових повноважень. Проводиться слідство по образливому вигуку, який допустив наш керівник. Я особисто, як начальник поліції, хочу вибачитися перед суспільством за дії цього працівника. Я особисто в силу свого переконання вважаю - це неприпустимим", - заявив Андрій Крищенко, керівник головного управління Національної поліції в Києві.

Тим часом в Генеральній прокуратурі вже готують підозру поліцейському, який бив ногами людину і кричав про Бандеру. Юрій Луценко на сторінці в Facebook заявив, що ГПУ вже відома особа правоохоронця.

Прокоментував вчорашні події і голова МВС. Арсен Аваков заявив, за інцидентом можуть стояти штаби кандидатів в президенти. Тож, він звинувачує їх в розпалюванні ненависті. За словами міністра, правоохоронці чи не щодня затримують людей з зеленкою, в місцях проведення мітингів кандидатів. Аваков закликав вести чесну конкуренцію і не влаштовувати підступні провокації.