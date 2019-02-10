В столице прогремел мощный взрыв (видео) [ Редактировать ]
К югу от Стокгольма (Швеция) в Ворберге произошел взрыв в результате которого погиб человек. Об этом сообщает Vg.no.
Полиция получила информацию о происшествии в 15:03 по местному времени. На место происшествия сразу были отправлены правоохранители и служба спасения. Жителей соседних домов было эвакуировано.
Местные издания сообщают, что по предварительным данным мужчина погиб после срабатывания бомбы, которую он пытался заложить в один из домов. В то же время представитель полиции Анна Вестберг заявила, что правоохранители исключают версии, которые связаны с терроризмом.
"Мы не видим террористической связи. Мы прилагаем все усилия и сейчас изучаем, что это могло быть", - заявила Вестбег.
Накануне во Франции в булочной произошел взрыв и пожар.
по теме
Во Франции прогремел взрыв: есть жертвы (фото)
Во французском городке прогремел взрыв
Автобус с учителями подорвался на мине (видео)
В городе Манбидж на северо-востоке Сирии микроавтобус с учителями подорвался на мине
В Одессе люди 20 лет не выходили из квартиры (фото)
В самом центре Одессы, неподалеку от Куликова поля, обнаружили семью, которая вот уже два десятилетия не покидала свою квартиру
Обрушение дома в Стамбуле: число жертв растет
Под завалами находится еще один выживший
На Сидней обрушился мощный шторм (видео)
Мощный шторм обрушился на австралийский город Сидней