Як борються з потужними лісовими пожежами в Новій Зеландії? Чому ніхто не захотів купити картини Гітлера на аукціоні? І як мавпи спромоглися втекти із зоопарку в Ірландії? Про це та інше - в нашому огляді.

Лісові пожежі вирують у Новій Зеландії. Займання почалося біля містечка Нельсон кілька днів тому. Нині полум'я впритул наблизилося до житлових будинків і загрожує місту Вейкфілд. Три тисячі людей звідти евакуювали. Заважає вогнеборцям сильний вітер, тож фахівці застерігають - полум'я поширюватиметься далі. Місцеві ЗМІ назвали пожежу найпотужнішою за останні півстоліття.

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А в американському Сіетлі випало найбільше снігу за останні 70 років. Це дані Національної метеорологічної служби США. Через негоду сотні рейсів в тамтешньому аеропорту скасували. Заметілі з п'ятниці не вщухають у штаті Вашингтон. Губернатор оголосив надзвичайний стан. 50 тисяч людей через негоду залишилися без світла. На вечір неділі синоптики прогнозують більш потужні хуртовини.

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Мешканці Венесуели стали свідками рідкісного явища - падіння метеорита. Бачили небесне тіло жителі Каракаса, а також північних штатів країни. Очевидці ділилися відео у соцмережах - на кадрах видно яскраву кулю з довгим хвостом. Місцеві ЗМІ повідомили: метеорит впав біля торгівельного центру в місті Валенсія. Офіційного підтвердження від фахівців та військовиків поки немає.

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Картини Гітлера не вдалося продати на аукціоні в Нюрнберзі. На торг виставили п'ять акварелей із підписом нацистського лідера. Експерти кажуть: покупців налякали високі стартові ціни лотів - від 19 до 45 тисяч євро. До того ж кілька полотен зняли з аукціону незадовго до початку - виникли підозри, що це підробки. Організатори причину невдачі не коментують, але планують знову спробувати продати картини.

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Небезпечний спорт. В Естонії влаштували незвичні перегони на каяках - "сплавлялись" учасники зі снігової гірки. Охочих позмагатися зібралося майже дві сотні. Утім конкурс довелося зупинити передчасно. На вулиці було надто тепло і сніг почав танути. Тож спускатися стало небезпечно - човни неслися з гори швидко, контролювати їх стало неможливо. Двоє учасників не впоралися з кермуванням, їх забрали в лікарню.

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Втеча зі звіринця. У зоопарку Белфаста троє шимпанзе збудували "драбину" з гілок, перелізли через паркан і пішли гуляти довкола вольєра. На відео кмітливих тварин зафільмували відвідувачі. Мавпи підійшли й до людей, але поводилися доброзичливо. А потім - самі повернулися у вольєр.