В галерее Серпентайн в Лондоне пройдет новый перформанс с участием сербской художницы Марины Абрамович. Он будет называться "Жизнь" (The Life). Как сообщает The Art Newspaper, перформанс будет проходить в смешанной реальности, которая с помощью цифровых технологий объединит настоящий и виртуальный миры. Об этом пишет издание Buro 24\7.

Перед тем как попасть в главный зал галереи, где будет проходить перформанс, каждому посетителю выдадут специальный девайс Magic Leap One. С помощью очков дополнительной реальности гости смогут наблюдать за диджитал-версией Абрамович, которая будет находиться в пятиметровом круге в центре зала. По словам кураторов, у посетителей будет возможность свободно исследовать движения художницы, как будто она и правда находится в комнате. По словам Абрамович, это первый случай, когда подобная технология используется для арт-перформанса, но этот эксперимент — всего лишь начало.

Перформанс будет длиться 19 минут. Посмотреть на диджитал-версию Марины Абрамович можно будет с 19 по 24 февраля. Вход на "Жизнь" будет бесплатным, надо только зарегистрироваться.

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