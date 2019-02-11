Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), снова вырос в цене.

Теперь за монету предлагают $3 618,55.

Вслед за биткоином выросла цена других криптовалют:

Ethereum $120,140;

Ripple $0,30580;

Bitcoin Cash $124,72.

Ранее мы писали о том, что в Украине легализируют криптовалюту.