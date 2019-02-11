На небе растущая Луна в Водолее. Сегодня вы будете больше говорить, чем делать, это может привести к неприятностям. Среди множества дел и хлопот постарайтесь выделить максимально важные и уделить им все свое внимание, терпение и мастерство, иначе рискуете создать бомбу замедленного действия.

Овен

Этот день может стать для вас по-настоящему сказочным, если вы перестанете все контролировать, а просто позволите себе насладиться. Старайтесь проводить все свободное время с близкими людьми. Не давайте советов тем, кто в них не нуждается.

Телец

Стоит послушать свою интуицию. Сегодня вы сможете найти ответ на вопрос, который давно вас волнует. Не шутите со своим здоровьем. Не забывайте, что на улице уже осень, а это значит, что нужно теплее одеваться и пить много жидкости.

Близнецы

Вы устали, из-за чего падает ваша производительность. Если вы думаете, что этого никто не видит, то сильно ошибаетесь. Постарайтесь набраться сил, больше отдыхайте, приучите себя ложиться спать до 23.00 и, соответственно, просыпаться не позже 08.00.

Рак

Вам может показаться, что вас сглазили или фортуна вас возненавидела. С самого утро могут настигнуть бытовые поломки, которые, как покажется, испортят все планы на день. Но уже до обеда ваши проблемы будут решены. Смотрите на все с юмором, тогда и жить станет проще.

Лев

Вам стоит следить за своей речью, иначе обидите близкого человека, сами того не заметив. Чаще делайте сюрпризы для своих родных, разве они того не заслуживают? Не ленитесь готовить для себя здоровую еду, вредные перекусы могут ухудшить самочувствие.

Дева

Сегодня желательно хорошенько выспаться. Впереди у многих представителей знака дальняя дорога, которая перевернет всю нынешнюю жизнь с ног на голову в хорошем смысле. Прислушивайтесь к опытным коллегам в вопросах, в которых вам не хватает квалификации.

Весы

Вам нужно сконцентрироваться на работе и отдыхе. В последнее время у вас натянуты отношения с родными из-за того, что вы провоцируете на них выброс негативной энергии. Будьте осторожны со словами, их легко говорить, но невозможно вернуть назад.

Скорпион

Нужно провести время так, как вы давно того желаете: погуляйте в любимом месте, купите себе новую одежу, послушайте любимую музыку на весь дом, посмотрите глупую комедию за бокалом недорогого, то отличного вина. Позвольте себе освободиться от бытовых проблем.

Стрелец

В финансовом плане все будет очень хорошо. Новая сделка выдастся крайне удачной, а первые дивиденды сможете получить совсем скоро. Не обделяйте вниманием свою вторую половинку, не позволяйте ей чувствовать себя одинокой.

Козерог

Сегодня не стоит никому врать. Если вам задают неудобный вопрос, объясните собеседнику, что не хотите говорить на эту тему или выкрутитесь другим способом, а вот ложь приведет к проблемам. Будьте внимательные в быту. Грядет поездка или даже переезд.

Водолей

Вам стоит запастись терпение и силой воли. Придется говорить твердое "Нет", а иначе собеседник не поймет отказа. Принимайте решения, обдумывая все возможные последствия.

Рыбы

Многие представители знака будут вынуждены прослушать исповедь случайного человека. Возможно, благодаря этому разговору, собеседник обретет спокойствие и снимет бремя с души. Также уделяйте время своим любимым. Приготовьте для родных вкусный ужин.

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