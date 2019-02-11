11 февраля - 42-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 323 дня.

Международный день женщин и девочек в науке

Чтобы достичь равного доступа женщин и девочек к науке, обеспечить гендерное равенство и расширение прав и возможностей, Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, провозглашающую 11 февраля Международным днем женщин и девочек в науке.

Всемирный день больного

Международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди по всей планете.

Именины 11 февраля

Католические: Бенедикт, Грегори, Мария

Православные: Авив, Афраат, Варсимей, Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иона, Иперихий, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Мокий, Паригорий, Питирим, Роман, Сильван, Фафуил, Филофей, Юлиан, Яков.

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