11 февраля: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
11 февраля - 42-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 323 дня.
Международный день женщин и девочек в науке
Чтобы достичь равного доступа женщин и девочек к науке, обеспечить гендерное равенство и расширение прав и возможностей, Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, провозглашающую 11 февраля Международным днем женщин и девочек в науке.
Всемирный день больного
Международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди по всей планете.
Именины 11 февраля
Католические: Бенедикт, Грегори, Мария
Православные: Авив, Афраат, Варсимей, Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иона, Иперихий, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Мокий, Паригорий, Питирим, Роман, Сильван, Фафуил, Филофей, Юлиан, Яков.
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