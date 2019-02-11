Какого сорта этого фрукта вы только не встретите на прилавках! Как отыскать самый спелый и вкусный плод рассказали на TheChallenger.

Хурма богата бета-каротином, калием, магнием, фосфором, кальцием и йодом. Этот фрукт предотвращает йододефицит, который может возникнуть у любого городского жителя, ведь именно йод способствует правильной работе щитовидной железы. Хурму рекомендуют при нехватке железа в организме и при физических нагрузках - она полна полезными сахарами и пищевыми волокнами. У хурмы низкая кислотность, поэтому ее можно употреблять людям с болезнями желудка и ЖКТ. А ещё этот "зимний" плод имеет низкий гликемический индекс, поэтому не вызывает скачков сахара в крови, и содержит всего 67 калорий.

А вот несколько советов, которые помогут вам выбрать сладкую и спелую хурму.

1. Покупайте хурму на рынке

На рынке всегда можно найти самую свежую хурму, а цены там намного ниже, чем в обычных магазинах. На рынке всегда есть большой выбор сортов и плодов различного качества и вкуса. А если вы обычно покупаете много продуктов сразу, у продавца можно попросить скидку.

2. Выбирайте сами

Покупая на рынке, вы всегда можете выбрать хурму самостоятельно. Не доверяйте выбор продавцу - так вам могут попасться неспелые, мятые или треснувшие фрукты.

3. Выбирайте целые плоды

Хурма с лопнувшей кожицей обычно бывает подпорченной. К тому же через нарушенную оболочку во фрукт могут попасть бактерии.

4. Обращайте внимание на цвет

Обычно спелая хурма имеет солнечный оттенок - от ярко-оранжевого до красно-коричневого. Спелая и сладкая хурма должна быть полностью однородного цвета. Если ближе к ножке плод светлый или зеленый, брать его не стоит. Темно-коричневые плоды можно брать, только если их кожица не лопнувшая — такая хурма, как мы уже отметили, чаще всего оказывается испорченной.

5. Не определяйте спелость хурмы по ее мягкости

В зависимости от сорта спелая хурма отличается степенью мягкости. Небольшая израильская хурма "шарон" (имеет слегка квадратную форму) в спелом виде твердая и при этом очень сладкая. Но обычно она появляется на наших прилавках в середине зимы. Сейчас же на рынках больше всего "королька" (светло-оранжевые непрозрачные фрукты), хурмы "бычье сердце" (самая большая) и инжирной (плоская, иногда в форме цветка). Такие виды хурмы должны быть очень мягкими и почти прозрачными, тогда они не будут вязать и по вкусу будут похожи на нежный мармелад.

6. Приобретите картонные коробки для перевозки

Этот лайфхак не поможет вам выбрать самую лучшую хурму, но поможет довезти ее до дома в надлежащем состоянии. Чтобы довезти ее целой и не превратить в сплошное пюре, обзаведитесь небольшой картонной коробкой (или несколькими коробками) с низкими бортиками. Так хурма не помнется и вы сможете купить сразу 2-3 килограмма этого вкуснейшего фрукта.

7. Ешьте хурму без кожицы

Из-за перевозки по крупным автомагистралям на поверхности хурмы оседают выхлопные газы и другие грязные соединения. Поэтому даже если вам не терпится, советуем сначала очищать хурму от кожицы и только потом наслаждаться этим фруктом.

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