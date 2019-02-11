Курс доллара в Украине стремительно падает [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Национальный банк Украины на 11 февраля 2019 года укрепил курс гривны почти на 6 копеек – до 26,89 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2689,9993 гривны (-5,9367);
– 100 евро – 3052,0732 гривны (-6,4651).
Напомним, что курс криптовалюты в свою очередь вырос.
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