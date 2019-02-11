Национальный банк Украины на 11 февраля 2019 года укрепил курс гривны почти на 6 копеек – до 26,89 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2689,9993 гривны (-5,9367);

– 100 евро – 3052,0732 гривны (-6,4651).

Напомним, что курс криптовалюты в свою очередь вырос.