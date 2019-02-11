Погода в Украине: синоптики обещают весеннюю погоду [ Редактировать ]
Погода в Украине 11 февраля ожидается дождливая лишь в западных регионах. В большинстве областей прогнозируется сухая, облачная погода.
Температура ночью 0−2° тепла в западных и южных областях, в остальных регионах — 1−5° мороза. Днем прогнозируют 5−8° тепла в южных и западных регионах, в других частях страны — 1−4° тепла. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Ветер прогнозируют юго-западный и юго-восточный 7−12 м/сек.
Погода в Киеве 11 февраля без существенных осадков. Температура воздуха ночью 1−3° мороза, днем 2−4° тепла.
Во Львове в ближайшие сутки обещают осадки в виде дождя. Ночью температура воздуха ожидается 1−3° тепла, днем 5−7° выше нуля.
В Одессе завтра обещают облачность. Температура ночью 0−2° тепла, днем столбики термометров покажут 6−8° тепла.
В Днепре в первый рабочий день недели синоптики не прогнозируют существенных осадков. Ночью температура воздуха составит 1−3° мороза, днем ожидается плюс 2−4° тепла по Цельсию.
В Харькове 11 февраля обещают облачность. Температура ночью 1−3° мороза, днем 1−3° выше нуля.
В Карпатах в понедельник прогнозируют дожди. Температура воздуха ночью от 0° до 4° тепла, днем 5−7° выше нуля.
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