Погода в Украине 11 февраля ожидается дождливая лишь в западных регионах. В большинстве областей прогнозируется сухая, облачная погода.

Температура ночью 0−2° тепла в западных и южных областях, в остальных регионах — 1−5° мороза. Днем прогнозируют 5−8° тепла в южных и западных регионах, в других частях страны — 1−4° тепла. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ветер прогнозируют юго-западный и юго-восточный 7−12 м/сек.

Погода в Киеве 11 февраля без существенных осадков. Температура воздуха ночью 1−3° мороза, днем 2−4° тепла.

Во Львове в ближайшие сутки обещают осадки в виде дождя. Ночью температура воздуха ожидается 1−3° тепла, днем 5−7° выше нуля.

В Одессе завтра обещают облачность. Температура ночью 0−2° тепла, днем столбики термометров покажут 6−8° тепла.

В Днепре в первый рабочий день недели синоптики не прогнозируют существенных осадков. Ночью температура воздуха составит 1−3° мороза, днем ожидается плюс 2−4° тепла по Цельсию.

В Харькове 11 февраля обещают облачность. Температура ночью 1−3° мороза, днем 1−3° выше нуля.

В Карпатах в понедельник прогнозируют дожди. Температура воздуха ночью от 0° до 4° тепла, днем 5−7° выше нуля.

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