Шатдаун у США може знову поновитися - і вже цього тижня, - про це заявив голова апарату Білого дому Мік Малвейні.

За його словами, держслужбам можуть припинити фінансування, оскільки Дональд Трамп і Конгрес досі не владнали суперечки щодо будівництва стіни на мексиканському кордоні. Демократична партія пропонує виділити на її спорудження лише 800 мільйонів доларів, тоді як потрібно понад 5 з половиною мільярдів.