США загрожує новий шатдаун [ Редактировать ]
Шатдаун у США може знову поновитися - і вже цього тижня, - про це заявив голова апарату Білого дому Мік Малвейні.
За його словами, держслужбам можуть припинити фінансування, оскільки Дональд Трамп і Конгрес досі не владнали суперечки щодо будівництва стіни на мексиканському кордоні. Демократична партія пропонує виділити на її спорудження лише 800 мільйонів доларів, тоді як потрібно понад 5 з половиною мільярдів.
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