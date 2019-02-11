У Парижі за $100 тисяч продали машину з конструктора [ Редактировать ]
Майже за 100 тисяч доларів у Парижі продали машину з конструктора. Спортивний автомобіль "Формули-1" у натуральну величину побудували із трьохсот десяти тисяч фрагментів, оснастили справжніми шинами та кермом і виставили на аукціон.
Машина пішла з молотка за удвічі більшу ціну, ніж сподівалися організатори. Увесь виторг спрямують на доброчинність - для проектів UNISEF.
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