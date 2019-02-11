Автомобіль з контрабандною ікрою затримали українські прикордонники на межі з Росією.

Переправити делікатес в Україну намагався наш співвітчизник. Під час огляду його машини виявили 250 кг червоної ікри та 60 ящиків щучої, по 300 бляшанок у кожному.

Порушника затримали, товар та транспортний засіб вилучили. Щодо перевізника складено адмінпротокол.