В Україну намагалися провезти велику партію контрабандної ікри [ Редактировать ]
Автомобіль з контрабандною ікрою затримали українські прикордонники на межі з Росією.
Переправити делікатес в Україну намагався наш співвітчизник. Під час огляду його машини виявили 250 кг червоної ікри та 60 ящиків щучої, по 300 бляшанок у кожному.
Порушника затримали, товар та транспортний засіб вилучили. Щодо перевізника складено адмінпротокол.
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