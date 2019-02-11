Десятки тисяч людей зібралися в середмісті Мадрида на знак незгоди з "політикою діалогу" з Каталонією. Протести влаштували правоцентристські партії "Громадяни" та "Народна партія" після того, як прем'єр країни Педро Санчес запропонував каталонцям провести круглий стіл для переговорів.

Мітингарі назвали це, "зрадою національних інтересів" та "поступкою сепаратистам".

Акція минула під гаслом "За об'єднану Іспанію". Раніше каталонські партії погрожували не підтримати план уряду щодо бюджету. Якщо це станеться, країні загрожують передчасні вибори.