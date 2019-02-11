Бойовики застосували на Донбасі важку артилерію [ Редактировать ]
Ворог тричі відкривав вогонь по позиціях армійців на Сході України. Поблизу Гнутового бойовики атакували з мінометів 82 калібру, а неподалік Красногорівки та Світлодарська били зі стрілецької зброї.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти застосували великокаліберні кулемети. Втрат серед наших бійців немає.
по теме
На Донбасі після ворожого обстрілу зник український військовий
Через контузію армієць міг втратив орієнтування на місцевості та покинув спостережний пост у напрямку ворожих позицій
На Донбасі не припиняються ворожі обстріли
Поблизу Троїцького російські найманці застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 та 82 міліметри
На Донбасі активізувалися диверсанти бойовиків
Провокації бойовиків на Донбасі стають дедалі зухвалішими - окупанти планують диверсії та намагаються знайти слабкі місця в нашій обороні
На Донбасі загинув український військовий
Українські армійці зазнали втрат на Сході - один боєць загинув, одного поранено
Бойовики застосували на Донбасі великокаліберну зброю
Ворожим вогнем накрило позиції поблизу населених пунктів Новолуганське, Опитне та Хутір Вільний