Перекрити в'їзд до свого селища погрожують жителі Квасилова, що неподалік Рівного. Відрізок дороги, який пролягає через селище, перетворився на суцільне решето. А достукатися до чиновників місцеві не можуть. Хто має ремонтувати трасу - спробували з'ясувати й наші кореспонденти.

На вулиці Рівненській суцільні вибоїни. Водії б'ють машини, рвуть колеса. Маршрутки через Квасилів ледве повзуть.

"І тут і там далі на Молодіжній вулиці ями по коліна. Ходова, машина взагалі страждає", - говорить Сергій Клікоцький, водій, житель селища Квасилів.

Місцеві жителі називають цей шлях "американськими гірками". Водії вискакують на тротуари - пішоходи бояться за власне життя.

Коли ж багатотонні фури потрапляють в яму - у мешканців пришляхових будинків дрижать шибки.

"Ці ями уже дістали всіх. Але вже останній випадок, коли приїхали і засипали булижниками ці ями і ці булижники почали літати в різні сторони, почали вибивати шибки, почали летіти в спину дітям, людям", - розповідає Тетяна Процишина, жителька селища Квасилів.

Місцеві жителі бідкаються цей шлях не бачив капітального ремонту від часу проголошення Незалежності.

"Враховуючи те, що це є дорога "Рівне - Здолбунів - Мізоч - Дубно" Т-1801, ми не маємо права її ремонтувати. Селищна рада відповідає тільки за дороги комунальної власності, а це дорога є державного значення", - заявив Степан Горбатюк, селищний голова Квасилова.

Ремонтувати цю дорогу повинен "Облавтодор". Шляховики виправдовуються - цьогоріч держава виділила гроші тільки на міжнародні траси, та й то не всі. Тому єдине, що можуть - знову полатати ями.

"Зараз, щоб забезпечити тимчасовий там проїзд, ця ділянка руйнування засипана щебеневою сумішшю. Ми так і перетримуємо до настання, коли потепліє, коли можна буде взяти асфальт і перекрити укладчиком, повністю положити карту там", - говорить Олександр Гончарук, головний інженер ДП "Рівненський облавтодор".

Люди звинувачують шляховиків у бездіяльності. Ті - начебто інколи щось тут ремонтують. Бралися латати навіть у сніг. Та за місяць від їхньої роботи не залишилось і сліду. Людям же терпець увірвався.

"Ми готові на крайні міри піти, поки нам не зробиться капітальний ремонт дороги. Ми можемо трасу перекрити", - заявила Мирослава Нікітюк, депутат селищної ради.

Жителі Квасилова готові до радикальних дій. Кажуть якщо дорогу не почнуть ремонтувати - їздити тут нікому не дадуть.