Каждый из нас может неожиданно споткнуться или удариться ногой об угол стола. А порой ноги болят просто по необъяснимой причине. На каждый случай и даже для каждой ноги в кладезе народной мудрости можно отыскать свою примету, предупреждающую о несчастье или сулящую хорошие перемены. Внезапная ломота в ногах - не исключение, пишет spellonyou.ru.

Самое популярное объяснение такого состояния, относящееся сразу к обеим конечностям, предвещает резкую смену погоды. Причем с особенной точностью предсказать перемены смогут пожилые люди, чьи суставы и кости более чувствительны к метеосюрпризам, включающим осадки (снег или дождь), а также сильный ветер.

Левая нога подвержена влиянию нечистой силы, поэтому ее недомогание - это всегда признак того, что на жизненном пути вскоре обязательно встретятся препятствия, преодолеть которые будет не просто, а все намеченные планы превратятся в несбыточные мечты.

Ломота правой конечности имеет более позитивное объяснение, так как эта сторона оберегается ангелом-хранителем. Поэтому она предвещает лишь непродолжительную разлуку с близким человеком, которая пролетит незаметно.

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