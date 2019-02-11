Болят ноги: о чем говорит примета [ Редактировать ]
Каждый из нас может неожиданно споткнуться или удариться ногой об угол стола. А порой ноги болят просто по необъяснимой причине. На каждый случай и даже для каждой ноги в кладезе народной мудрости можно отыскать свою примету, предупреждающую о несчастье или сулящую хорошие перемены. Внезапная ломота в ногах - не исключение, пишет spellonyou.ru.
- Самое популярное объяснение такого состояния, относящееся сразу к обеим конечностям, предвещает резкую смену погоды. Причем с особенной точностью предсказать перемены смогут пожилые люди, чьи суставы и кости более чувствительны к метеосюрпризам, включающим осадки (снег или дождь), а также сильный ветер.
- Левая нога подвержена влиянию нечистой силы, поэтому ее недомогание - это всегда признак того, что на жизненном пути вскоре обязательно встретятся препятствия, преодолеть которые будет не просто, а все намеченные планы превратятся в несбыточные мечты.
- Ломота правой конечности имеет более позитивное объяснение, так как эта сторона оберегается ангелом-хранителем. Поэтому она предвещает лишь непродолжительную разлуку с близким человеком, которая пролетит незаметно.
Ранее мы писали о приметах о зевании. А также, к чему горят щеки, к чему чешется правая ладонь, а к чему - левая. А еще читайте, к чему дергается глаз.
по теме
Приметы на 11 февраля: что категорически нельзя делать в Лаврентьев день
11 февраля вспоминают о святом Лаврентии Римском, архидьяконе христианской общины
Приметы и суеверия: почему нельзя выбрасывать хлеб
Все, наверное, слышали подобную фразу - "не выбрасывай хлеб - это грех!"
Приметы и суеверия: сколько роз категорически нельзя дарить
С цветами связаны гадания, легенды и поверья. Люди даже придумали особый "язык цветов", с помощью которого можно рассказать о чувствах.
Приметы на 10 февраля: что категорически нельзя делать в Ефремов день
10 февраля - день день посвящен Ефрему Сирину. Живший в 4 веке, он был учителем христианской церкви, поэтом и богословом, и среди его трудов особенно важны толкования Святого Писания
Приметы и суеверия: почему нельзя снимать обручальное кольцо
С украшениями связано множество примет и поверий, особенно с обручальными кольцами, которые считаются символами счастья и любви