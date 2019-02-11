У Кропивницькому адміністрація Донецького медуніверситету погрожує відрахувати студентів-іноземців, якщо вони протягом десяти днів не сплатять за навчання. Однак ті стверджують, що вже розрахувалися. Проте з ким саме - дізнавалися наші кореспонденти.

Третьокурсник Ахмед навчається на стоматолога. Приїхав із Єгипту. Фірмі-контрактеру сплатив наперед 4 тисячі доларів - це половина вартості навчання. Має квитанцію, але її в університеті - не визнають.

"Они сказали: этот чек не настоящий. Мы были заплатить аудитория 137, был ректор, видели все, все работал, выдал этот все, а теперь все говорят: никто не знает этот аудитория, ректор не знает", - розповідає Ахмед Ельтасх, студент Донецького Національного медичного університету.

За словами студентів, оформити контракт з вишем їм допомагала фірма-посередник "Українські освітні послуги". Саме їй іноземці і платили гроші. Де вони поділися - в університеті розбиратися схоже не дуже хочуть. Єдине, що кажуть - студенти мають заплатити вдруге.

"Финансовый аудит показал, что эти студенты и конкретно этот студент - обучаются в университете не законно. Почему не законно? - потому, что у него нет контракта с университетом, и у него нет оплаты за обучение", - говорить Сергій Стулов, провідний спеціаліст ректорату Донецького Національного медичного університету.

Фірма-посередник відкрито працювала в університеті кілька років поспіль, ось у цій аудиторії. Тепер тут бібліотека. З жовтня "Українські освітні послуги" з'їхали. Куди - у виші не знають. Хоча ще два місяці тому представник компанії запевняв - керівництво навчального закладу хоче їх вижити.

"Все что говорится - это просто слова, которые имеют целью просто нас выбить. "Українські освітні послуги" заменить фирмой-прокладкой, которая не в состоянии профессионально обеспечить обязанности контрактера, которые предусмотрены договором", - заявив Олег Коротенко, представник компанії-рекрутера ТОВ "Українські освітні послуги".

Знову сплатити по кілька тисяч доларів мають майже тисяча студентів-іноземців. Загалом ідеться щонайменше про 30 мільйонів гривень. Аби добитися правди - вони вийшли на акцію.

Ошукані студенти наприкінці минулого року звернулися до правоохоронців. Розслідуванням займається СБУ. Днями - справа зрушила з місця. Ректору Донецького медуніверситету та представнику компанії-посередника оголосили підозру. Обом - закидають хабарництво.

Хто ще причетний до шахрайської схеми - мають встановити слідчі.