У зоопарку Белфаста в Північній Ірландії зі свого вольєру втік шимпанзе, скориставшись негодою. Відео виклали у соцмережі відвідувачі звіринця.

На кадрах - шимпанзе притулив до стіни одну з поламаних вітром гілок і виліз нею нагору. Тварина трохи погуляла зоопарком та зрештою повернулася до своїх родичів.