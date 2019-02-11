Скористався нагодою: із зоопарку Белфаста втік шимпанзе (відео) [ Редактировать ]
У зоопарку Белфаста в Північній Ірландії зі свого вольєру втік шимпанзе, скориставшись негодою. Відео виклали у соцмережі відвідувачі звіринця.
На кадрах - шимпанзе притулив до стіни одну з поламаних вітром гілок і виліз нею нагору. Тварина трохи погуляла зоопарком та зрештою повернулася до своїх родичів.
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