Польща отримає від США ракетні установки HIMARS [ Редактировать ]
Польща посилюватиме оборону за допомогою додаткових ракетних установок зі США. Йдеться про високомобільну реактивну систему залпового вогню HIMARS. За словами міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, договір постачання - на суму майже півмільярда доларів підпишуть вже за два дні.
Установка призначена для стрільби керованими і не керованими ракетами, для знищення ворожих артилерійських систем та засобів ППО. Максимальна дальність ураження - 300 км.
по теме
В Харьковской области у мужчины изъяли боеприпасы и наркотики
У мужчины изъяли наркотики и взрывоопасные предметы
В США ответили на требования России по ракетному договору
Российские компании годами занимаются разработкой ударных беспилотников
Американські військові випробували високоточну гармату (відео)
Американські військові випробували високоточну гармату з дальністю стрільби понад 100 кілометрів. Відео з випробувань опублікувала у Twitter прес-служба військового полігону Юма у штаті Арізона
В США испытали межконтинентальную баллистическую ракету
Минувшим летом ВВС США приняли решение прервать тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
США превзойдут Россию в гонке вооружений - Трамп
Трамп предупредил Китай и Россию, что США превзойдут их в гонке вооружений