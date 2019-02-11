Польща посилюватиме оборону за допомогою додаткових ракетних установок зі США. Йдеться про високомобільну реактивну систему залпового вогню HIMARS. За словами міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, договір постачання - на суму майже півмільярда доларів підпишуть вже за два дні.

Установка призначена для стрільби керованими і не керованими ракетами, для знищення ворожих артилерійських систем та засобів ППО. Максимальна дальність ураження - 300 км.