Прорив дамби в Бразилії: кількість жертв продовжує зростати [ Редактировать ]
До 165 зросло число загиблих унаслідок прориву дамби в Бразилії. Стільки ж вважаються зниклими безвісти. Десятки знайдених тіл досі не ідентифікували.
Нагадаємо, греблю прорвало 25 січня. До пошуково-рятувальної операції залучили понад три з половиною сотні військових та понад десяток літаків. А через тривалі зливи у районі катастрофи рятувальники побоюються прориву ще однієї дамби.
по теме
У Бразилії від потужних злив загинули люди
Шторм накрив Ріо-де-Жанейро - друге найбільше місто країни. Його вулиці перетворилися на річки, вода змивала машини й автобуси, вітер викорчував сотні дерев
Повінь в Австралії: вода затопила залізницю
Тисячі будинків затоплені, не працюють школи, подекуди вода сягнула рекордного рівня
У Дніпрі повінь затопила десятки будинків
Вода в річці піднялася через потепління і танення снігу, заливши двори й підвали - подекуди її рівень сягнув метра
В Австралії через повінь оголосили надзвичайний стан
Не працюють школи та державні установи, перекриті деякі траси
У Стокгольмі вибухнув житловий будинок
Мешканців сусідніх будівель евакуювали рятувальники