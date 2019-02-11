До 165 зросло число загиблих унаслідок прориву дамби в Бразилії. Стільки ж вважаються зниклими безвісти. Десятки знайдених тіл досі не ідентифікували.

Нагадаємо, греблю прорвало 25 січня. До пошуково-рятувальної операції залучили понад три з половиною сотні військових та понад десяток літаків. А через тривалі зливи у районі катастрофи рятувальники побоюються прориву ще однієї дамби.