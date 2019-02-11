У Китаї в ДТП зіткнулися десятки авто (відео) [ Редактировать ]
Щонайменше двоє загиблих та понад півсотні поранених внаслідок масштабної ДТП у китайській провінції Гуйчжоу. На швидкісній автостраді зіткнулися понад сотня машин. Потерпілих ушпиталили. З них десятеро - у критичному стані.
Аварію спричинила ожеледиця. Рух на автомагістралі вже відновили.
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