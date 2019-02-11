Щонайменше двоє загиблих та понад півсотні поранених внаслідок масштабної ДТП у китайській провінції Гуйчжоу. На швидкісній автостраді зіткнулися понад сотня машин. Потерпілих ушпиталили. З них десятеро - у критичному стані.

Аварію спричинила ожеледиця. Рух на автомагістралі вже відновили.