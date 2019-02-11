Справу Уляни Супрун сьогодні заслухає Окружний адміністративний суд Києва. Розглядатимуть скаргу Кабміну на ухвалу про відсторонення урядовиці з посади. Засідання призначили на другу годину.

Нагадаємо, попереднього тижня суд тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати повноваження міністра охорони здоров'я. Серед причин: американське громадянство і те, що вже понад два роки Супрун - виконувачка обов'язків, а не міністр.

На підтримку чиновниці висловилися президент, Кабмін у повному складі, народні депутати та міжнародні партнери.