У суді розглядатимуть звільнення з посади Уляни Супрун [ Редактировать ]
Справу Уляни Супрун сьогодні заслухає Окружний адміністративний суд Києва. Розглядатимуть скаргу Кабміну на ухвалу про відсторонення урядовиці з посади. Засідання призначили на другу годину.
Нагадаємо, попереднього тижня суд тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати повноваження міністра охорони здоров'я. Серед причин: американське громадянство і те, що вже понад два роки Супрун - виконувачка обов'язків, а не міністр.
На підтримку чиновниці висловилися президент, Кабмін у повному складі, народні депутати та міжнародні партнери.
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