Польша "похоронила" планы России на сохранение морских транспортных путей в Балтийском море, об этом заявил польский военный эксперт Максимилиан Дура, сообщает Defence24.

По мнению эксперта, у ВМС Польши есть дивизион береговой охраны с ракетами NSM дальность полета в 220 км, что позволяет блокировать движение российских судов по Балтийскому морю.

Кроме того, эксперт отметил, что вскоре в Польше могут появиться новые фрегаты, но они не смогут обеспечить противовоздушную защиту со стороны моря, поэтому российские военные смогут устранить их "быстро и дешево".

Ранее мы писали о том, что Польша построит остров в Калининградском заливе.