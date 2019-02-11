Польша "похоронила" планы России по Балтийскому морю - эксперт [ Редактировать ]
Польша "похоронила" планы России на сохранение морских транспортных путей в Балтийском море, об этом заявил польский военный эксперт Максимилиан Дура, сообщает Defence24.
По мнению эксперта, у ВМС Польши есть дивизион береговой охраны с ракетами NSM дальность полета в 220 км, что позволяет блокировать движение российских судов по Балтийскому морю.
Кроме того, эксперт отметил, что вскоре в Польше могут появиться новые фрегаты, но они не смогут обеспечить противовоздушную защиту со стороны моря, поэтому российские военные смогут устранить их "быстро и дешево".
Ранее мы писали о том, что Польша построит остров в Калининградском заливе.
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