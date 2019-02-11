В Беларуси в одной из школ города Столбцы ученик напал с ножом на троих школьников и учительницу. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Сообщается, что от полученных ранений учительница и один из подростков скончались, двое пострадавших доставлены в больницу.

"Подозреваемый 2003 года рождения с места происшествия скрылся. В связи с этим в шести районах Минской области введен специальный план "Сирена", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства преступления, в школе работают следователи и оперативники.

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